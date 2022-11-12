Подготовились к зиме: налетчики похитили на АЗС канистры с незамерзайкой

Попутно «покупатели» устроили в магазине погром.

Несколько канистр с незамерзайкой стали добычей двух злоумышленников на подмосковной АЗС.

В ночное время они разбили входную дверь и витрину в помещении АЗС, после чего разбросали товар и прихватили с собой канистры со стеклоомывающей жидкостью.

«Сотрудник автозаправки пытался остановить дебоширов, однако нападавшие причинили ему телесные повреждения и скрылись», — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Московской области.

Благодаря записям камер видеонаблюдения полицейские смогли установить и задержать подозреваемых. Ими оказались жители Ставропольского края в возрасте 18 и 19 лет.

Для чего им понадобилось такое количество незамерзайки, непонятно. Теперь им грозит наказание по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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Фото: скриншот видео МВД РФ