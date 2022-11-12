Автоподарков ждать не стоит

У желающих купить новый автомобиль в этом году оставалась призрачная надежда, что в преддверии Нового года начнется традиционная распродажа и можно будет «урвать» машину со скидкой.
Увы, автодилеры в один голос заявляют, что надеяться на снижение цен в ноябре-декабре не стоит.
«В связи с дефицитом новых автомобилей на российском рынке распродаж в конце 2022 года не будет», — цитирует представителя дилерского центра Газета.ru.
По общему мнению дилеров, дефицит автомобилей остается основным трендом, и на этом фоне авторынок сейчас сжат.
По оценке Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ за десять месяцев упали на 60,8%.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
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