Автоподарков ждать не стоит

Дилеры отказываются от новогодних распродаж.

У желающих купить новый автомобиль в этом году оставалась призрачная надежда, что в преддверии Нового года начнется традиционная распродажа и можно будет «урвать» машину со скидкой.

Увы, автодилеры в один голос заявляют, что надеяться на снижение цен в ноябре-декабре не стоит.

«В связи с дефицитом новых автомобилей на российском рынке распродаж в конце 2022 года не будет», — цитирует представителя дилерского центра Газета.ru.

По общему мнению дилеров, дефицит автомобилей остается основным трендом, и на этом фоне авторынок сейчас сжат.

По оценке Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ за десять месяцев упали на 60,8%.

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