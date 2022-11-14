Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили КАМАЗ. Есть за что

Об этом стало известно из письма, направленного военнослужащими из зоны СВО в адрес руководителя автогиганта.

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Мобилизованные из Татарстана военнослужащие, участвующие в СВО, поблагодарили родное предприятие за оказанную им гуманитарную помощь.

«В это сложное для нашей страны время мы — мобилизованные военнослужащие Республики Татарстан, готовы защищать интересы нашего государства и наших родственников.

В ряды Вооруженных сил Российской Федерации из Республики Татарстан, в том числе с ПАО „КАМАЗ“, были призваны рабочие и специалисты. Весь коллектив воинской части выражает слова благодарности за оказанную гуманитарную помощь, предоставленную генеральным директором ПАО „КАМАЗ“ Сергеем Когогиным для личного состава мобилизованных Республики Татарстан», — говорится в тексте обращения.

ПАО «КАМАЗ» одним из первых поддержало своих сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Здесь разработана программа дополнительных мер поддержки таких граждан и их семей. Мобилизованным работникам КАМАЗа дополнительно выплачивают 50 тыс. рублей от предприятия и сохраняют за ними рабочие места.

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Помимо этого КАМАЗ обеспечил призванных сотрудников экипировочными комплектами на 150 тыс. рублей каждый.

В марте и августе камазовцы собрали в общей сложности 15 млн рублей, на которые была приобретена и отправлена на Донбасс гуманитарная помощь. Это самая большая сумма добровольных пожертвований за все годы участия заводчан в подобных благотворительных кампаниях.

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