Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили КАМАЗ. Есть за что — журнал За рулем

Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили КАМАЗ. Есть за что

Об этом стало известно из письма, направленного военнослужащими из зоны СВО в адрес руководителя автогиганта.

Материалы по теме
КАМАЗ экипировал мобилизованных сотрудников на 150 тыс. рублей

Мобилизованные из Татарстана военнослужащие, участвующие в СВО, поблагодарили родное предприятие за оказанную им гуманитарную помощь.

«В это сложное для нашей страны время мы — мобилизованные военнослужащие Республики Татарстан, готовы защищать интересы нашего государства и наших родственников.
В ряды Вооруженных сил Российской Федерации из Республики Татарстан, в том числе с ПАО „КАМАЗ“, были призваны рабочие и специалисты. Весь коллектив воинской части выражает слова благодарности за оказанную гуманитарную помощь, предоставленную генеральным директором ПАО „КАМАЗ“ Сергеем Когогиным для личного состава мобилизованных Республики Татарстан», — говорится в тексте обращения.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоРано или поздно это случится с вами в лифте

ПАО «КАМАЗ» одним из первых поддержало своих сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Здесь разработана программа дополнительных мер поддержки таких граждан и их семей. Мобилизованным работникам КАМАЗа дополнительно выплачивают 50 тыс. рублей от предприятия и сохраняют за ними рабочие места.

Материалы по теме
Уезжаю на время — что делать с машиной? 5 разумных решений

Помимо этого КАМАЗ обеспечил призванных сотрудников экипировочными комплектами на 150 тыс. рублей каждый.

В марте и августе камазовцы собрали в общей сложности 15 млн рублей, на которые была приобретена и отправлена на Донбасс гуманитарная помощь. Это самая большая сумма добровольных пожертвований за все годы участия заводчан в подобных благотворительных кампаниях.


Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Волга ГАЗ-22: тест самого редкого универсала СССР
«Антикризисный» УАЗ Патриот: что убрали, что осталось, какая цена?
Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров301
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: