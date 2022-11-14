Все ради лайков: девушка проехалась на крыше авто

Сотрудники ГИБДД обнаружили видео с нарушением ПДД в ходе мониторинга соцсетей.

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Чего только не сделаешь ради того, чтобы «запилить» оригинальное селфи, решила девушка из Сочи и проехалась на крыше автомобиля. При этом она даже не держалась за крышу, расставила руки в сторону.

Неизвестно, оценили ли такую задумку подписчики, а вот ГИБДД по городу Сочи внимание обратила. Обнаружили нарушителей благодаря мониторингу социальных сетей.

«При проверке по оперативным учетам водитель транспортного средства был установлен и привлечен к административной ответственности. С водителем и его пассажиром была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий», — сообщила местная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

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