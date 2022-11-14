Все ради лайков: девушка проехалась на крыше авто — журнал За рулем

Все ради лайков: девушка проехалась на крыше авто

Сотрудники ГИБДД обнаружили видео с нарушением ПДД в ходе мониторинга соцсетей.

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Чего только не сделаешь ради того, чтобы «запилить» оригинальное селфи, решила девушка из Сочи и проехалась на крыше автомобиля. При этом она даже не держалась за крышу, расставила руки в сторону.

Неизвестно, оценили ли такую задумку подписчики, а вот ГИБДД по городу Сочи внимание обратила. Обнаружили нарушителей благодаря мониторингу социальных сетей.

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«При проверке по оперативным учетам водитель транспортного средства был установлен и привлечен к административной ответственности. С водителем и его пассажиром была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий», — сообщила местная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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