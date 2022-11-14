«История большого развода»: все, что надо знать о накачке шин азотом

Период смены летней резины на зимнюю в самом разгаре. А значит, у шиномонтажных мастерских еще есть время на получение сверхприбыли, причем не всегда честным путем.
Автоэксперт Максим Ракитин напомнил о схемах обмана, которые часто используют шиномонтажки.
Одна из них — накачка шин азотом вместо воздуха. Казалось бы, об этом разводе уже не раз рассказывали, но все равно находятся те, кто на него попадается.
«Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом.
С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с Lada Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так», — предостерег автоэксперт от необдуманных трат.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: радио Sputnik.