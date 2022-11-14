Нам рассказали, какой ремонт авто можно провести самостоятельно

Но все-таки всегда предпочтительнее, когда за дело берутся специалисты.

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Автовладелец может выполнять некоторые работы по обслуживанию и ремонту своей машины, если у него есть необходимые для этого навыки, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Можно заменить колодки и масло, но только если после этого не нужно сбрасывать какую-то компьютерную ошибку.

Сложных манипуляций с двигателем, коробкой, органами управления, торможения, то есть с тем, что влияет на безопасность движения, лучше самим не делать. Ведь даже автомеханики имеют определенную специализацию, потому что современные автомобили очень сложны.

Для сложного ремонта необходима не только высокая квалификация, но и специальное оборудование. Тех автомобилистов, которые сами прекрасно разбираются в технике, это тоже касается, уверен автоэксперт.

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Не стоит обучаться на собственном автомобиле. Можно, конечно, посмотреть ролик в интернете и заменить лампочку или интерьерную деталь. Но сложный ремонт по просмотренным роликам на YouTube может привести к дополнительным поломкам.

Даже замену колес лучше проводить в мастерской, считает эксперт. Можно, конечно, скинуть резину с диска и надеть новую, но велик шанс повредить диск, а сейчас у большинства они литые и дорогостоящие. Ну и отбалансировать колесо без станка не получится. Поэтому лучше обратиться в шиномонтаж.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos