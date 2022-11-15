Подвеской Lada Largus займется КАМАЗ

Это предприятие Группы ОАТ, входящей в структуру КАМАЗа.
Указанные элементы Ларгуса полностью идентичны тем, что применялись на выпускавшихся в России (на том же конвейере АВТОВАЗа в Тольятти) Renault Logan и Sandero.
Судя по всему, изделия пойдут не только на конвейер, но и на сервисные станции, и в магазины запчастей. Напомним, обслуживанием автомобилей Renault в России теперь занимается АВТОВАЗ.
При проектировании и лабораторных испытаниях учитывались специфические требования автопроизводителей, а также отзывы и ожидания автовладельцев, говорится в пресс-релизе КАМАЗа.
Уточняется, что стойки и амортизаторы испытывались и доводились на специализированном полигоне «СААЗ Комплект». Изделия сертифицированы согласно требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018.
- Ожидается, что Largus восстановится в серийном производстве в начале 2023 года, а пока АВТОВАЗ выпустил вторую ограниченную партию этих машин.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: АВТОВАЗ, КАМАЗ