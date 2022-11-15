Подвеской Lada Largus займется КАМАЗ

Газонаполненные передние стойки и задние амортизаторы будет производить ООО «СААЗ-Комплект».

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Это предприятие Группы ОАТ, входящей в структуру КАМАЗа.

Указанные элементы Ларгуса полностью идентичны тем, что применялись на выпускавшихся в России (на том же конвейере АВТОВАЗа в Тольятти) Renault Logan и Sandero.

Судя по всему, изделия пойдут не только на конвейер, но и на сервисные станции, и в магазины запчастей. Напомним, обслуживанием автомобилей Renault в России теперь занимается АВТОВАЗ.

При проектировании и лабораторных испытаниях учитывались специфические требования автопроизводителей, а также отзывы и ожидания автовладельцев, говорится в пресс-релизе КАМАЗа.

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Уточняется, что стойки и амортизаторы испытывались и доводились на специализированном полигоне «СААЗ Комплект». Изделия сертифицированы согласно требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018.

Ожидается, что Largus восстановится в серийном производстве в начале 2023 года, а пока АВТОВАЗ выпустил вторую ограниченную партию этих машин.

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Фото: АВТОВАЗ, КАМАЗ