Подвеской Lada Largus займется КАМАЗ — журнал За рулем

Подвеской Lada Largus займется КАМАЗ

Газонаполненные передние стойки и задние амортизаторы будет производить ООО «СААЗ-Комплект».

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Это предприятие Группы ОАТ, входящей в структуру КАМАЗа.

Указанные элементы Ларгуса полностью идентичны тем, что применялись на выпускавшихся в России (на том же конвейере АВТОВАЗа в Тольятти) Renault Logan и Sandero.

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Судя по всему, изделия пойдут не только на конвейер, но и на сервисные станции, и в магазины запчастей. Напомним, обслуживанием автомобилей Renault в России теперь занимается АВТОВАЗ.

При проектировании и лабораторных испытаниях учитывались специфические требования автопроизводителей, а также отзывы и ожидания автовладельцев, говорится в пресс-релизе КАМАЗа.

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Уточняется, что стойки и амортизаторы испытывались и доводились на специализированном полигоне «СААЗ Комплект». Изделия сертифицированы согласно требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018.

Фото: АВТОВАЗ, КАМАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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