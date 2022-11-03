Дефицитный Ларгус появится в продаже - когда ждать?

Ограниченную партию соберут из остатков запчастей на складах и комплектующих от новых поставщиков.

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Как «За рулем» сообщал ранее, АВТОВАЗ готовит к выпуску партию универсалов и фургонов Lada Largus в количестве 500 штук — тем самым производитель стремится поддержать интерес к модели до полноценного возобновления сборки. Поступали сведения о том, что оно произойдет в начале 2023 года, однако, по некоторым данным, может сместиться на более поздний срок.

Но уже в декабре, пишет «Нетипичный АВТОВАЗ», полтысячи машин из ограниченной партии пройдут по конвейеру; собрать автомобили планируют с 12 по 16 декабря. Все машины будут направлены дилерам в разные регионы РФ.

Напомним, это уже вторая ограниченная партия — первую, из 1800 машин, выпустили в начале августа.