Дефицитный Ларгус появится в продаже — когда ждать? — журнал За рулем

Дефицитный Ларгус появится в продаже - когда ждать?

Ограниченную партию соберут из остатков запчастей на складах и комплектующих от новых поставщиков.

Материалы по теме
За отсутствие техосмотра могут наказать: новые правила и штрафы (осень-2022)

Как «За рулем» сообщал ранее, АВТОВАЗ готовит к выпуску партию универсалов и фургонов Lada Largus в количестве 500 штук — тем самым производитель стремится поддержать интерес к модели до полноценного возобновления сборки. Поступали сведения о том, что оно произойдет в начале 2023 года, однако, по некоторым данным, может сместиться на более поздний срок.

Но уже в декабре, пишет «Нетипичный АВТОВАЗ», полтысячи машин из ограниченной партии пройдут по конвейеру; собрать автомобили планируют с 12 по 16 декабря. Все машины будут направлены дилерам в разные регионы РФ.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Напомним, это уже вторая ограниченная партия — первую, из 1800 машин, выпустили в начале августа.

Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров273
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: