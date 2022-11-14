Назван серьезный недостаток китайских автомобилей

Проявится он после зимы.

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В течение зимнего периода кузов автомобиля подвергается множеству испытаний: тут и перепады температур, и негативное воздействие смесей, которыми посыпают дороги, и многое другое.

Есть различные варианты защиты, но «кузов в Москве при зимней езде все равно гниет, что ни делай», уверен владелец московского автосервиса Сурен Баблоян.

При этом он отмечает, что особенно уязвимыми в автомобилях становятся хромированные детали. И в первую очередь это касается китайских автомобилей.

«Хром у многих авто сейчас больное место. Например, почти все „китайцы“ этим страдают: хромированных украшений у них много, и после первой же зимы они становятся отвратительными на вид: теряют блеск, появляются потеки ржавчины», — заявил эксперт.

Полностью это никак не победить, но покрыть этот «недохром» лаком на зиму можно, посоветовал Баблоян.

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Источник: «Московский комсомолец»

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