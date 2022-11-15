Наказание за пьяное вождение хотят ужесточить

По данным ГИБДД, каждое десятое ДТП в нашей стране происходит по вине нетрезвого водителя.
Законодатели давно ратуют за ужесточение наказания для тех, кто сел пьяным за руль.
Поправки в закон Госдума рассмотрит сегодня.
В частности, предлагается не допускать водителей, которых поймали пьяными за рулем без водительских прав, к сдаче экзаменов на права, пока срок лишения удостоверения не истечет. Сюда же попадают несовершеннолетние, у которых еще нет прав, но они уже были пойманы нетрезвыми за рулем.
Запретить сдавать экзамен до истечения срока лишения хотят и тем, кого суд лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Парламентская газета
Фото: Depositphotos