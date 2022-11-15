Наказание за пьяное вождение хотят ужесточить

Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума.

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По данным ГИБДД, каждое десятое ДТП в нашей стране происходит по вине нетрезвого водителя.

Законодатели давно ратуют за ужесточение наказания для тех, кто сел пьяным за руль.

Поправки в закон Госдума рассмотрит сегодня.

В частности, предлагается не допускать водителей, которых поймали пьяными за рулем без водительских прав, к сдаче экзаменов на права, пока срок лишения удостоверения не истечет. Сюда же попадают несовершеннолетние, у которых еще нет прав, но они уже были пойманы нетрезвыми за рулем.

Запретить сдавать экзамен до истечения срока лишения хотят и тем, кого суд лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Парламентская газета

Фото: Depositphotos