«Не доставайся же ты никому»: автовладелец угнал свою машину от судебных приставов — журнал За рулем

«Не доставайся же ты никому»: автовладелец угнал свою машину от судебных приставов

Автомобиль должен был «уехать» в счет погашения долгов.

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Инсценировка угона собственного автомобиля не спасла жителя Челябинска от правосудия.

Не желая расставаться с машиной, которая должна была уйти судебным приставам в счет погашения долгов, мужчина привлек знакомую, которая и совершила «угон». «Потерпевший» заявил об этом в полицию.

По камерам видеонаблюдения следователи выяснили, что женщина поменяла на машине номера и оставила ее в одном из дворов города. После чего мужчина забрал автомобиль и отогнал в заранее арендованный гараж.

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Избежать конфискации транспортного средства жителю Челябинска все же не удастся. Более того, за заведомо ложный донос должнику грозит до двух лет колонии.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: URA.ru

Фото: скриншот из фильма «Угнать за 60 секунд»

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