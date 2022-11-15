Ситуацию на автомобильном рынке страны порталу «За рулем» прокомментировала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Она отметила, что стоимость иномарок резко возросла с началом проблем с поставками автомобилей. В настоящее время по отдельным позициям можно видеть снижение, что является ответом на возможности потребителя — граждане не готовы вкладывать огромные деньги в авто.
При этом дилеры ушедших западных брендов готовы переключиться и на рынок автомобилей б/у. Развиваются также новые каналы поставок, в том числе через параллельный импорт. Активизировались «перекупы», которые готовы пригонять автомобили для продажи дилерами.
Но докризисных ценников в ближайшем будущем не предвидится.
«В случае, если механизм работы с новыми поставщиками себя оправдает, мы сможем увидеть снижение цен. Но после такого серьезного роста возвращение к докризисному уровню цен будет небыстрым. Сейчас востребованы автомобили стоимостью до 1–1,5 млн рублей. Скорее всего, до лета эта тенденция сохранится. Покупатели не готовы брать авто от 3 млн рублей — они „включили“ модель сбережения», — уверена эксперт.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото: Павел Ворожцов/ТАСС