Рост цен как на новые, так и на б/у авто продолжается уже не первый месяц. Но покупатели не готовы брать автомобили от 3 млн рублей — они «включили модель сбережения».

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Ситуацию на автомобильном рынке страны порталу «За рулем» прокомментировала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Она отметила, что стоимость иномарок резко возросла с началом проблем с поставками автомобилей. В настоящее время по отдельным позициям можно видеть снижение, что является ответом на возможности потребителя — граждане не готовы вкладывать огромные деньги в авто.

При этом дилеры ушедших западных брендов готовы переключиться и на рынок автомобилей б/у. Развиваются также новые каналы поставок, в том числе через параллельный импорт. Активизировались «перекупы», которые готовы пригонять автомобили для продажи дилерами.

Но докризисных ценников в ближайшем будущем не предвидится.

«В случае, если механизм работы с новыми поставщиками себя оправдает, мы сможем увидеть снижение цен. Но после такого серьезного роста возвращение к докризисному уровню цен будет небыстрым. Сейчас востребованы автомобили стоимостью до 1–1,5 млн рублей. Скорее всего, до лета эта тенденция сохранится. Покупатели не готовы брать авто от 3 млн рублей — они „включили“ модель сбережения», — уверена эксперт.

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Фото: Павел Ворожцов/ТАСС