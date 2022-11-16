Из-за этого аксессуара в машине вы рискуете потерять связь с реальностью

Водителя за рулем ничто не должно отвлекать от дороги.

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В машине надо использовать все органы чувств, в том числе и слух. Но один удобный аксессуар, который помогает в повседневной жизни, в автомобиле будет для водителя лишним.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, использование за рулем наушников грозит тем, что водитель может потерять связь с реальностью.

«Когда ты в наушниках, ты оказываешься в каком-то вакууме. Если говорить по телефону, используя наушники, и при этом вести машину, то пропадает связь с реальностью, и это опасно», — предостерег автоэксперт.

К тому же в наушниках невозможно услышать, если кто-то сигналит или рядом тормозит машина. Поэтому самым безопасным способом разговаривать по телефону и вести машину является использование громкой связи.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Радио Sputnik

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