Вам приходило письмо от АВТОВАЗа? Можете потерять 40 тысяч рублей

Дельцы орудуют в области закупок и запросов котировок для фиктивных тендеров.
Злоумышленники рассылают предложения для организаций об участии в тендере, который якобы проводит АВТОВАЗ. Письма приходят с поддельных доменных имен, вроде @avtovaz-lada.online и @avtovaz-msk.ru.
У предпринимателя запрашиваются документы, проводится «проверка», после чего тендер «выигрывается». Требуется лишь «подтвердить» статус благонадежности контрагента сертификатом СТО ФСС, стоимость которого составляет 40 тысяч рублей.
На АВТОВАЗе подчеркивают, что никакого отношения к подобным предложениям не имеют. Вся закупочная деятельность компании идет в соответствии с законодательством и внутренними регламентами, а участие в тендерах является абсолютно бесплатным — статус подтверждается лишь стандартным набором документов. Сообщения от реальных сотрудников АВТОВАЗа могут приходить только с адресов на домене @vaz.ru.
Если вам поступило тендерное предложение от АВТОВАЗа, внимательно проверьте его подлинность, а в случае сомнений обращайтесь по адресу [email protected] или в службу безопасности АВТОВАЗа по телефону +7 (8482) 646–000, говорится в сообщении АВТОВАЗа..
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.