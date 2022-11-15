Вам приходило письмо от АВТОВАЗа? Можете потерять 40 тысяч рублей

Пресс-служба автогиганта сообщила о мошенниках, действующих от имени завода и обманным путем получающих деньги.

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Дельцы орудуют в области закупок и запросов котировок для фиктивных тендеров.

Злоумышленники рассылают предложения для организаций об участии в тендере, который якобы проводит АВТОВАЗ. Письма приходят с поддельных доменных имен, вроде @avtovaz-lada.online и @avtovaz-msk.ru.

У предпринимателя запрашиваются документы, проводится «проверка», после чего тендер «выигрывается». Требуется лишь «подтвердить» статус благонадежности контрагента сертификатом СТО ФСС, стоимость которого составляет 40 тысяч рублей.

На АВТОВАЗе подчеркивают, что никакого отношения к подобным предложениям не имеют. Вся закупочная деятельность компании идет в соответствии с законодательством и внутренними регламентами, а участие в тендерах является абсолютно бесплатным — статус подтверждается лишь стандартным набором документов. Сообщения от реальных сотрудников АВТОВАЗа могут приходить только с адресов на домене @vaz.ru.

Если вам поступило тендерное предложение от АВТОВАЗа, внимательно проверьте его подлинность, а в случае сомнений обращайтесь по адресу [email protected] или в службу безопасности АВТОВАЗа по телефону +7 (8482) 646–000, говорится в сообщении АВТОВАЗа..

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