Владельцы гаражей получили амнистию, но воспользоваться не спешат

Упрощенный порядок оформления имущества стартовал 1 сентября 2021 года.

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«Гаражная амнистия» продлится до сентября 2026 года. Граждане получили возможность оформить в собственность индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, если права на них не были зарегистрированы. Речь идет об объектах, которые строились вполне легально, но законодательство тогда не позволяло узаконить владение.

По данным Росреестра, правом на оформление гаража в собственность за год воспользовались лишь немногим более 100 тыс. человек. При этом никаких затрат от владельца постройки не требуется.

Узаконив гаражный объект, гражданин может его продать, подарить, оставить в наследство и при этом не опасаться сноса.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: @ermako_artem