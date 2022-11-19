За эти нарушения отнимут не только права, но и машину

КоАП предусматривает и такое наказание.

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Относительно недавно в России были внесены изменения в КоАП, которые предусматривают конфискацию автомобиля, если водитель повторно попался пьяным за рулем. И такая практика уже есть: впервые машину изъяли у жителя Красноярского края.

Но не только пьяная езда может стать основанием для лишения и прав, и транспортного средства.

Конфискация, к примеру, грозит водителю, который проехал на красный сигнал светофора или превысил скорость более чем на 60 км/ч.

Причем такое наказание последует, если нарушение произошло повторно, а ранее он уже был лишен прав.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: ТАСС