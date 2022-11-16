Сокращение сотрудников началось на заводе Toyota в Петербурге

При увольнении предлагаются выплаты от 12 средних зарплат.

Материалы по теме Судьба завода Toyota в Санкт-Петербурге остается под вопросом

Японский автоконцерн Toyota с 14 ноября начал организационно-штатные мероприятия по увольнению сотрудников по соглашению сторон на автозаводе в Санкт-Петербурге. Сейчас на предприятии числится 1937 сотрудников.

Каждому работнику компанией вынесено персональное предложение, которое предусматривает выплату от 12 средних заработных плат. Компенсация может быть и более высокой — все зависит от стажа работы и должности.

Toyota также гарантирует всем уволенным сотрудникам сохранение на протяжении года обслуживание по полису ДМС, компенсацию расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. рублей.

О решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге Toyota Motor объявила в сентябре.

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Источник: ТАСС

Фото: Петр Ковалев/ТАСС