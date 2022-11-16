Сокращение сотрудников началось на заводе Toyota в Петербурге

Японский автоконцерн Toyota с 14 ноября начал организационно-штатные мероприятия по увольнению сотрудников по соглашению сторон на автозаводе в Санкт-Петербурге. Сейчас на предприятии числится 1937 сотрудников.
Каждому работнику компанией вынесено персональное предложение, которое предусматривает выплату от 12 средних заработных плат. Компенсация может быть и более высокой — все зависит от стажа работы и должности.
Toyota также гарантирует всем уволенным сотрудникам сохранение на протяжении года обслуживание по полису ДМС, компенсацию расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. рублей.
О решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге Toyota Motor объявила в сентябре.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС