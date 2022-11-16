Топ-5 вторички в октябре: кто подвинул Ладу

В прошлом месяце в России сменили собственников 437 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

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В октябре среди всех подержанных автомобилей пальма первенства принадлежала Ford Focus: на вторичном рынке россияне приобрели 9804 экземпляров Фокуса.

Lada 2114, которая с начала года была по продажам на первом месте, переместилась на вторую позицию. Вазовский хэтчбек в октябре чуть уступил Ford Focus с результатом 9572 единицы.

Следующие две позиции в рейтинге принадлежат «корейцам» — Hyundai Solaris и Kia Rio. Их купили 9049 и 8949 соответственно.

Замыкает пятерку еще одна вазовская модель — Lada 2107. Ее приобрели 8240 штук.

В общей сложности в октябре было куплено 437 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

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Источник: АВТОСТАТ

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