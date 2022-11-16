Топ-5 вторички в октябре: кто подвинул Ладу

В октябре среди всех подержанных автомобилей пальма первенства принадлежала Ford Focus: на вторичном рынке россияне приобрели 9804 экземпляров Фокуса.
Lada 2114, которая с начала года была по продажам на первом месте, переместилась на вторую позицию. Вазовский хэтчбек в октябре чуть уступил Ford Focus с результатом 9572 единицы.
Следующие две позиции в рейтинге принадлежат «корейцам» — Hyundai Solaris и Kia Rio. Их купили 9049 и 8949 соответственно.
Замыкает пятерку еще одна вазовская модель — Lada 2107. Ее приобрели 8240 штук.
В общей сложности в октябре было куплено 437 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: АВТОСТАТ
Фото: depositphotos.com