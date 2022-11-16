Топ-5 вторички в октябре: кто подвинул Ладу — журнал За рулем

Топ-5 вторички в октябре: кто подвинул Ладу

В прошлом месяце в России сменили собственников 437 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Материалы по теме
Когда ждать снижения цен на автомобили — мнение эксперта

В октябре среди всех подержанных автомобилей пальма первенства принадлежала Ford Focus: на вторичном рынке россияне приобрели 9804 экземпляров Фокуса.

Lada 2114, которая с начала года была по продажам на первом месте, переместилась на вторую позицию. Вазовский хэтчбек в октябре чуть уступил Ford Focus с результатом 9572 единицы.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Следующие две позиции в рейтинге принадлежат «корейцам» — Hyundai Solaris и Kia Rio. Их купили 9049 и 8949 соответственно.

Замыкает пятерку еще одна вазовская модель — Lada 2107. Ее приобрели 8240 штук.

В общей сложности в октябре было куплено 437 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: АВТОСТАТ

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
147 л.с., 195 км/ч, от 2,43 млн рублей — навороченный и стильный кроссовер
Волга ГАЗ-22: тест самого редкого универсала СССР
«Антикризисный» УАЗ Патриот: что убрали, что осталось, какая цена?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров239
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: