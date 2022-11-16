Сколько стоит переделать парковку в бомбоубежище: цифра удивит — журнал За рулем

Сколько стоит переделать парковку в бомбоубежище: цифра удивит

Подземный паркинг в Царицыно переоборудуют в защитное сооружение.

Материалы по теме
Когда ждать снижения цен на автомобили — мнение эксперта

В жилом доме на улице Каспийской, построенном в 2021 году, подземную парковку перепрофилируют в бомбоубежище. Рассчитано помещение на нахождение там двух тысяч человек.

Свое новое предназначение в виде оборудованного убежища паркинг получит к маю 2023 года.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

К этому сроку в подземный паркинг планируют провести канализацию и водопровод, как того требуют правила защитного сооружения.

Общая стоимость работ составит 53 млн рублей.

Заниматься организацией строительно-монтажных работ на паркинге будет «Мосводоканал».

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Осторожно, Москва

Фото: Gerald Simmons/Flickr, Unsplash

Наше новое видео
147 л.с., 195 км/ч, от 2,43 млн рублей — навороченный и стильный кроссовер
Волга ГАЗ-22: тест самого редкого универсала СССР
«Антикризисный» УАЗ Патриот: что убрали, что осталось, какая цена?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров260
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: