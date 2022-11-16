Сколько стоит переделать парковку в бомбоубежище: цифра удивит

Подземный паркинг в Царицыно переоборудуют в защитное сооружение.

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В жилом доме на улице Каспийской, построенном в 2021 году, подземную парковку перепрофилируют в бомбоубежище. Рассчитано помещение на нахождение там двух тысяч человек.

Свое новое предназначение в виде оборудованного убежища паркинг получит к маю 2023 года.

К этому сроку в подземный паркинг планируют провести канализацию и водопровод, как того требуют правила защитного сооружения.

Общая стоимость работ составит 53 млн рублей.

Заниматься организацией строительно-монтажных работ на паркинге будет «Мосводоканал».

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Источник: Осторожно, Москва

Фото: Gerald Simmons/Flickr, Unsplash