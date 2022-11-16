Никаких допов! Узнайте, сколько теперь стоит Нива у дилеров

Упали цены на обе Нивы, а также на еще 7 популярных кроссоверов и внедорожников.

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Если в начале осени цены на Niva Legend у московских дилеров Lada начинались с 1,2 млн рублей, то к ноябрю ситуация изменилась: по данным источника, завод поднял РРЦ, а дилеры, напротив, сбросили прайсы: внедорожник уже реально было приобрести за миллион рублей.

Примерно та же ситуация с Niva Travel: дилеры в Москве продают «антикризисные» комплектации по ценам, максимально близким к РРЦ, то есть к тому же миллиону рублей. Причем если в октябре наблюдался явный дефицит обеих моделей Niva, сейчас и этот момент нормализуется.

Помимо семейства Lada Niva снижение дилерских цен в течение последнего месяца зафиксировано на кроссоверы Haval Jolion, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 7 Pro, УАЗ Патриот и УАЗ Хантер.

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Источник: Autonews

Фото: Михаил Метцель/ТАСС