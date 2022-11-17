Российский мотоцикл «Мономах» — уже в продаже — журнал За рулем

Российский мотоцикл «Мономах» — уже в продаже

Купить можно предсерийные варианты байка, которые будут поставлены клиентам к мотосезону-2023.

Материалы по теме
«Тайфун-ВДВ» — что известно о бронемашине нового поколения

Компания «Русский мотоцикл» показала новый байк «Мономах» и начала прием заказов на него. Приобрести мотоцикл можно только через Авито Авто.

Это премиальный байк, оснащенный V—образным наддувным 2-цилиндровым двигателем Aurus Reaktor объемом 1,1 литр, мощность которого составляет 152 л.с. (156 Нм), и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель создавался специалистами НАМИ, Porsche Engineering и Ricardo.

Российский мотоцикл «Мономах» — уже в продаже

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

В основу мотоцикла лег прототип Lvpvs Alpha 2015 года, над которым трудились итальянские компании Officina Rossopuro и Walter Tosto. Дизайн «Мономаха» разработал итальянский дизайнер Филиппо Барбакане.

Материалы по теме
Вот что делают чиновники, чтобы не ездить на Ладах

На мотоцикл установлены две цены. За 6 млн рублей покупатель получает не только сам байк, причем к мотосезону-2023, но и акции проекта «Русский мотоцикл», принадлежащего мотоклубу «Ночные волки». В объявлении говорится, что средняя доходность акций составит 30–40% годовых, или около 12,5 млн за 5 лет.

Также «Мономах» можно купить за 3,72 млн рублей, но уже без акций проекта, и готов байк будет только к мотосезону-2024.

Фото: Авито Авто

Наше новое видео
Профи, но другой: тест самого необычного УАЗа
147 л.с., 195 км/ч, от 2,43 млн рублей — навороченный и стильный кроссовер
Волга ГАЗ-22: тест самого редкого универсала СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров220
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: