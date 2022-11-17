Купить можно предсерийные варианты байка, которые будут поставлены клиентам к мотосезону-2023.

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Компания «Русский мотоцикл» показала новый байк «Мономах» и начала прием заказов на него. Приобрести мотоцикл можно только через Авито Авто.

Это премиальный байк, оснащенный V—образным наддувным 2-цилиндровым двигателем Aurus Reaktor объемом 1,1 литр, мощность которого составляет 152 л.с. (156 Нм), и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель создавался специалистами НАМИ, Porsche Engineering и Ricardo.

В основу мотоцикла лег прототип Lvpvs Alpha 2015 года, над которым трудились итальянские компании Officina Rossopuro и Walter Tosto. Дизайн «Мономаха» разработал итальянский дизайнер Филиппо Барбакане.

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На мотоцикл установлены две цены. За 6 млн рублей покупатель получает не только сам байк, причем к мотосезону-2023, но и акции проекта «Русский мотоцикл», принадлежащего мотоклубу «Ночные волки». В объявлении говорится, что средняя доходность акций составит 30–40% годовых, или около 12,5 млн за 5 лет.

Также «Мономах» можно купить за 3,72 млн рублей, но уже без акций проекта, и готов байк будет только к мотосезону-2024.

Чем оказалась доработанная коробка АВТОВАЗа — главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков указал на один интересный факт.

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Фото: Авито Авто