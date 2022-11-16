Tank везет в РФ две модели. Названы цены — журнал За рулем

Tank везет в РФ две модели. Названы цены

Карты «танкового наступления» раскрыты — правда, не совсем официально…

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После запуска официального российского сайта Tank, дочернего бренда компании Haval, интрига осталась только одна: цены. Что ж, возможно, что ее больше нет.

Правда, развеяна эта интрига не совсем так, как мы могли бы ожидать.

Прайсы опубликовали отнюдь не официальные дилеры бренда, а «серые» продавцы — через сайты объявлений. По этим данным, цены на младший Tank 300 лежат в диапазоне от 3 млн до 5,7 млн рублей за максималку, которая в КНР оценивается в 280 000 юаней, т.е. в 2,36 млн рублей.

Tank везет в РФ две модели. Названы цены

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Более крупный Tank 500 можно найти по ценам от 5,1 до 6,3 млн рублей. В Китае этот внедорожник стоит от 335 000 до 395 000 юаней (2,83–3,33 млн рублей).

Отметим, что у обеих моделей ожидается богатое оснащение и серьезный внедорожный арсенал. Официальный старт продаж намечен на начало 2023 года. Машины будут импортироваться из Китая, но не исключается и локализация в РФ.

Tank везет в РФ две модели. Названы цены

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Китайские автомобили

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