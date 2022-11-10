Tank запустил российский сайт, и вот что там интересного — журнал За рулем

Tank запустил российский сайт, и вот что там интересного

Раскрываются некоторые особенности каждой из двух моделей, с которыми бренд приходит в РФ.

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В рунете заработал официальный сайт автомобильного бренда Tank, принадлежащего компании Haval. Оригинальные внедорожники Tank будут продаваться отдельно — поэтому сайт тоже собственный.

Продажи начнутся с моделей 300 и 500. Оба Танка — «честные» внедорожники, имеющие раму.

Сайт сообщает также, что Tank 300 получит двигатель с крутящим моментом в 381 Нм и 8-ступенчатую АКП.

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Также про новинки известно:

Особенности Tank 300:

  • двойные поперечные рычаги спереди и неразрезной мост сзади
  • умная система камер и датчиков
  • функция массажа, встроенная в сиденье

Особенности Танк 500:

  • управление климатом со второго ряда
  • ассистирующие функции управления
  • девять режимов движения

Ранее сообщалось, что первые автомобили Tank появятся в российских автосалонах бренда в начале 2023 года.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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