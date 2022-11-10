Tank запустил российский сайт, и вот что там интересного

В рунете заработал официальный сайт автомобильного бренда Tank, принадлежащего компании Haval. Оригинальные внедорожники Tank будут продаваться отдельно — поэтому сайт тоже собственный.
Продажи начнутся с моделей 300 и 500. Оба Танка — «честные» внедорожники, имеющие раму.
Сайт сообщает также, что Tank 300 получит двигатель с крутящим моментом в 381 Нм и 8-ступенчатую АКП.
Также про новинки известно:
Особенности Tank 300:
- двойные поперечные рычаги спереди и неразрезной мост сзади
- умная система камер и датчиков
- функция массажа, встроенная в сиденье
Особенности Танк 500:
- управление климатом со второго ряда
- ассистирующие функции управления
- девять режимов движения
Ранее сообщалось, что первые автомобили Tank появятся в российских автосалонах бренда в начале 2023 года.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.