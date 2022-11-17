По конвейеру пойдут модели трех марок. Первые машины ожидаются в начале 2025 года.

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В Индустриальной зоне Алматы началось строительство автомобильного завода, который разместится на площади 100 тысяч квадратных метров и будет выпускать автомобили трех марок: Changan, Chery и Haval.

Для каждого из трех брендов запланирован отдельный цех сварки и сборки. Первыми, по заявлению пресс-службы завода, с конвейера сойдут машины Chery. Это должно случиться в начале 2025 года, а в конце 2024-го произойдет официальное открытие автогиганта.

Уже известно, какие модели будет выпускать завод: Chery Tiggo 2 PRO, Tiggo 4 PRO, Tiggo 7 PRO, Haval Jolion, Н6, M6 Plus и Changan CS35, CS55, CS75. Все модели предполагается запускать в актуальном исполнении, после рестайлинга или смены поколения.

Мощности завода позволят выпускать до 90 тысяч автомобилей в год. Проект предусматривает, что около 60% продукции будет уходить на экспортные рынки. Значится ли в списке этих рынков Россия, пока неизвестно.

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Источник: Китайские автомобили