Например, благодаря им на 42% уменьшается риск аварий с тяжелыми последствиями, утверждают эксперты.

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Эксперты американского аналитического агентства Parts, проанализировав большой массив данных, изучили, как влияют электронные системы помощи водителям на безопасность дорожного движения. Результаты исследования были опубликованы в ноябре 2022 года.

Выяснилось, что автомобили с FCW (Forward Collision Warning; система предупреждения о лобовом столкновении) и AEB (Automated Emergency Braking; система автоматического экстренного торможения) на 53% снижают риск травматизма, на 49% общую аварийность и на 42% риск аварий с тяжелыми последствиями.

Исследование также показало, что: AEB продолжает хорошо работать в любых условиях, даже когда дорога, погода и условия освещения неидеальны.

Транспортные средства, оснащенные такими технологиями, как помощь в удержании на полосе движения и помощь в центрировании полосы движения, эффективно снижают количество аварий с участием одного автомобиля, которые приводят к серьезным травмам.

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Для исследования автоконцерны представили данные о 47 млн автомобилей 93 различных моделей, выпущенных с 2015 по 2020 год. Их сопоставили с данными о более чем 12 млн зарегистрированных полицией аварий с участием 21,7 млн транспортных средств в 13 штатах США.

После сопоставления данных прицельному анализу подверглись более 2,4 млн транспортных средств, попавших в аварию. Около половины машин в этом списке малого и среднего класса и кроссоверы.

В исследовании участвовали автоконцерны Honda, General Motors, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan, Stellantis, Subaru, Toyota и Ford.

Фото: Bosch

