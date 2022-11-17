Не только за нарушение ПДД: за что можно лишиться прав

Водительское удостоверение смогут аннулировать при выявлении медицинских противопоказаний.

Материалы по теме Медсправка для сдачи на права будет не нужна. Появятся и другие новшества

В следующем году в ГИБДД при выдаче или замене прав будут сверяться с электронным реестром, куда внесут все медсправки водителей.

При выявлении медицинских противопоказаний водителя направят на внеочередное освидетельствование.

Если он не явится или противопоказания подтвердятся, ГИБДД будет иметь право аннулировать у него водительское удостоверение.

Если во время медкомиссии выявят не противопоказания, а лишь ограничения на право управления, то водителю потребуется поменять действующие права на новые, в которых эти ограничения будут учтены.

Соответствующие поправки уже приняты в первом чтении Госдумой.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета