Минобороны рассказало, как идет подготовка мобилизованных водителей на Сахалине.

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Мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) проходят подготовку перед отправкой в зону СВО. Эти люди уже знакомы с боевыми машинами, на которых они когда-то проходили военную службу, но навык нужно обновить.

Для этого они упражняются на многоцелевых легкобронированных тягачах МТ-ЛБ. Занятия проходят в зимних условиях на сложной пересеченной местности.

Но перед этим мобилизованные водители освежили в памяти теорию. Это, например, порядок действий при возникновении внештатных ситуаций, а также устройство машин.

Водитель считается пригодным, когда может преодолевать сложные естественные и искусственные преграды: ни в коем случае нельзя позволить машине застрять на поле боя, иначе она превратится в легкую мишень. Танк ли это, либо бронетранспортер или бронемобиль — техника должна всегда быть в движении.

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Поэтому на специально подготовленном танкодроме военнослужащие под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъемы, спуски и другие естественные и искусственные преграды.

Сложность испытания состоит в том, что все препятствия механики-водители должны проходить без остановок, не задевая ограничительных столбов.

Источник: Минобороны России

Фото: Егор Алеев/ТАСС