Личный транспорт Деда Мороза: названа стоимость страховки на сани

ОСАГО на сани Деда Мороза обошлось бы главному новогоднему волшебнику страны в 636 рублей, подсчитали специалисты страховой компании ВСК.
При расчете стоимости специалисты учли все факторы, влияющие на цену полиса: место регистрации саней, их мощность, а также количество ДТП.
Базовый тариф для Деда Мороза составил бы 1646 рублей. С учетом понижающего коэффициента территории (исходя из того, что сани зарегистрированы в Великом Устюге Вологодской области), коэффициента возраст-стаж (для такого опытного водителя 0,83), мощности двигателя (ее оценили в 90 л. с., приравняв каждую волшебную лошадку в тройке Деда Мороза к 30 обычным), сани были бы под страховой защитой за смешные деньги.
А вот Снегурочку включать в полис ОСАГО страховщики не рекомендуют: молодость и неопытность водителя увеличат стоимость полиса до 20 252 рублей.
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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: пресс-служба ВСК
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС