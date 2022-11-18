Гранта получит мощный двигатель и новые тормоза - подробности

На семейство Lada Granta начинают возвращаться 16-клапанные моторы.

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По предварительным данным, первой ласточкой станет Granta Drive Active, выпускаемая подразделением Lada Sport.

Напомним, прежде на отличающуюся от обычной Гранты обвесом и настройками подвески «активную» версию шестнадцатиклапанники уже ставили, но сейчас у АВТОВАЗа остался лишь восьмиклапанный ВАЗ-11182.

Однако, как сообщают независимые источники, во втором квартале 2023 года ожидается рестарт сборки «шестнарей», и первым такой мотор получит как раз Granta Drive Active.

Скорее всего, это будет ВАЗ-21127, хорошо известный 1.6 мощностью 106 л.с. Но есть вероятность, что в Lada Sport его немного «разгонят». А заодно доработают и тормоза — будут дисковые «по кругу», как у старшей «сестры» Vesta Sport.

Ну а главной новинкой от Lada Sport в 2023 году должна стать Niva Sport.

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Источник: Avtograd news