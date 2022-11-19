На АВТОВАЗе раскрыли, когда их IT-решения превзойдут западные — журнал За рулем

На АВТОВАЗе раскрыли, когда их IT-решения превзойдут западные

Ждать осталось недолго.

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Сфера IT-технологий — одна из самых сложных и наиболее уязвимых в условиях санкций. Но АВТОВАЗ надеется, что уже в ближайшее время сможет доработать свои системы, включая минимальный функционал для работы производства и логистики.

Представитель российского автозавода Александр Альшин заверил, что уже с 1 января 2023 года «никакие санкции в области IT не смогут остановить работу завода».

Он добавил, что для достижения полного технологического суверенитета понадобится длительный срок — от 1 до 1,5 лет.

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А в течение последующих 3–5 лет АВТОВАЗ намерен создать отраслевые решения для автомобильной промышленности, которые позволят сделать качественный скачок, превзойдя зарубежные компании.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

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