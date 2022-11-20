На неделе видеорегистратор одного из автомобилей в Санкт-Петербурге зафиксировал донельзя пренеприятное ДТП.
Это просто история о том, как один нехороший человек может испортить утро сразу нескольким соседям по трафику.
То ноябрьское утро в Питере выдалось дождливым, и автомобилисты, двигаясь в плотном потоке, мечтали только об одном: поскорее достигнуть пункта назначения.
Однако один бравый парень на Honda Civic решил по-другому. Он начал игру в «шашки» — и очень убедительно в этой игре «победил».
К счастью, дело ограничилось несколькими разбитыми машинами и несколькими миллиардами нервных клеток. В общем, обычное питерское утро...
- Этот водитель сел за руль пьяным, но далеко не уехал.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Главная дорога
Фото, видео: vk.com