УАЗ улучшает качество своих машин и готовит новинку к юбилею

Так, после анализа инженеров, на участке сварки рам удалось исключить сразу 20 лишних операций.
Это облегчило труд работников и повысило выработку на 43%. В планах производителя подтянуть также качество бортовых платформ.
На площади в 800 квадратных метров вскоре установят современное оборудование для производства таких платформ. Через некоторое время запланирован переход на лазерную сварку металла при производстве кабин и кузовов. Закупить станки и освоить технологию заводчане планируют через год-два.
Из модели «Патриот» также собираются сделать версию для сельского хозяйства, а именно — установку для обработки полей.
В этом году внедорожник УАЗ-469 празднует 50-летие. К знаменательной дате готовят специальную версию Хантера под названием «УАЗ-469 50 лет». Чтобы избежать грабительских накруток, завод сам, напрямую, будет продавать эти автомобили, предварительные цена — 1 650 000 рублей.
- Недавно японцы оценили конструкцию и качество нашей УАЗ-«буханки».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Quto
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