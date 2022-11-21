УАЗ улучшает качество своих машин и готовит новинку к юбилею

Российский производитель занялся модернизацией сварочного производства, ведь это одно из слабых мест его внедорожников.

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Так, после анализа инженеров, на участке сварки рам удалось исключить сразу 20 лишних операций.

Это облегчило труд работников и повысило выработку на 43%. В планах производителя подтянуть также качество бортовых платформ.

На площади в 800 квадратных метров вскоре установят современное оборудование для производства таких платформ. Через некоторое время запланирован переход на лазерную сварку металла при производстве кабин и кузовов. Закупить станки и освоить технологию заводчане планируют через год-два.

Из модели «Патриот» также собираются сделать версию для сельского хозяйства, а именно — установку для обработки полей.

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В этом году внедорожник УАЗ-469 празднует 50-летие. К знаменательной дате готовят специальную версию Хантера под названием «УАЗ-469 50 лет». Чтобы избежать грабительских накруток, завод сам, напрямую, будет продавать эти автомобили, предварительные цена — 1 650 000 рублей.

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