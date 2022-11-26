Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford — журнал За рулем

Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford

Ford Roadster Pickup Hot Rod — у этого красавца довольно длинное название, но и суть оно отражает вполне.

Материалы по теме
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри

Взявший недавно премию «Пикап дня» на проходящем в США престижном автоаукционе Bring a Trailer, этот автомобиль действительно стоит внимания.

Рама 1935 года, кузов — 1940-го, но в 2009-м компанией Hot Rod Haven все это было кардинально переделано и начинено современными компонентами для заездов на скорость.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford

А в 2014-м машина была переоборудована еще раз — и теперь зарегистрирована как «street legal», то есть на ней можно выезжать на дороги общего пользования.

Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford

Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford

Особая фишка — в съемном верхе, такое на грузовиках увидишь нечасто! Под капотом — могучий Chevrolet V8 объемом 6,3 литра, работающий в паре с АКП. Передние тормоза дисковые, задние — барабанные.

Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford

Материалы по теме
Lada «засветилась» на крутой ретровыставке в Испании

Нераздельный «диван» в салоне имеет подогрев, а спидометр размечен до 200 миль в час. Машина ждет своего нового владельца в Нью-Мехико. На данный момент торги по ней окончены, и финальная цена — 17 250 долларов.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник Car and Driver.

Фото: bringatrailer.com

Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford

Ford Roadster Pickup Hot Rod — у этого красавца довольно длинное название, но и суть оно отражает вполне.

Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford — фото 1372869Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford — фото 1372870Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford — фото 1372871Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford — фото 1372872Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford
Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford

Ford Roadster Pickup Hot Rod — у этого красавца довольно длинное название, но и суть оно отражает вполне.

Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford — фото 1372870Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford — фото 1372872Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford — фото 1372869Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford — фото 1372871Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford
Наше новое видео
Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)
Как на самом деле собирают Москвичи (видео)
Неубиваемый W123: лучшее авто всех времен и народов на тестах «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров146
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: