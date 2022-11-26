Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford

Ford Roadster Pickup Hot Rod — у этого красавца довольно длинное название, но и суть оно отражает вполне.

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Взявший недавно премию «Пикап дня» на проходящем в США престижном автоаукционе Bring a Trailer, этот автомобиль действительно стоит внимания.

Рама 1935 года, кузов — 1940-го, но в 2009-м компанией Hot Rod Haven все это было кардинально переделано и начинено современными компонентами для заездов на скорость.

А в 2014-м машина была переоборудована еще раз — и теперь зарегистрирована как «street legal», то есть на ней можно выезжать на дороги общего пользования.

Особая фишка — в съемном верхе, такое на грузовиках увидишь нечасто! Под капотом — могучий Chevrolet V8 объемом 6,3 литра, работающий в паре с АКП. Передние тормоза дисковые, задние — барабанные.

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Нераздельный «диван» в салоне имеет подогрев, а спидометр размечен до 200 миль в час. Машина ждет своего нового владельца в Нью-Мехико. На данный момент торги по ней окончены, и финальная цена — 17 250 долларов.

А вот пример другой, но не менее кардинальной трансформации: из Волги сделали внедорожник.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник Car and Driver.

Фото: bringatrailer.com