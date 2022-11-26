Родстер или пикап? Все вместе! Великолепный хот-род Ford

Взявший недавно премию «Пикап дня» на проходящем в США престижном автоаукционе Bring a Trailer, этот автомобиль действительно стоит внимания.
Рама 1935 года, кузов — 1940-го, но в 2009-м компанией Hot Rod Haven все это было кардинально переделано и начинено современными компонентами для заездов на скорость.
А в 2014-м машина была переоборудована еще раз — и теперь зарегистрирована как «street legal», то есть на ней можно выезжать на дороги общего пользования.
Особая фишка — в съемном верхе, такое на грузовиках увидишь нечасто! Под капотом — могучий Chevrolet V8 объемом 6,3 литра, работающий в паре с АКП. Передние тормоза дисковые, задние — барабанные.
Нераздельный «диван» в салоне имеет подогрев, а спидометр размечен до 200 миль в час. Машина ждет своего нового владельца в Нью-Мехико. На данный момент торги по ней окончены, и финальная цена — 17 250 долларов.
- А вот пример другой, но не менее кардинальной трансформации: из Волги сделали внедорожник.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник Car and Driver.
Фото: bringatrailer.com