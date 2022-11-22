Сборка Ларгуса опять под вопросом: возобновят или нет? — журнал За рулем

Сборка Ларгуса опять под вопросом: возобновят или нет?

А конкретнее - возобновят ли в начале 2023 года, как предполагалось несколько месяцев назад?

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Многие из тех, кто сейчас присматривается к покупке нового автомобиля, с интересом наблюдают за ситуацией с перезапуском производства Lada Largus. Восстановить его так же быстро, как Ниву и Гранту, у автогиганта не получилось — объем санкционных комплектующих в Ларгусе больше.

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Однако летом появилась первая неофициальная информация: сборку Ларгусов восстановят в декабре, но, с учетом одновременной подготовки производства Весты NG, срок может переехать на январь 2023 года.

Осенью стали мелькать сообщения о том, что старт перенесется на более поздний срок — в лучшем случае, на осень 2023 года. Официальных заявлений по-прежнему не было. Пресс-служба производителя на запрос «За рулем» ответила:

«Объявим сразу, как будем готовы».

А в ноябре появились косвенные подтверждения того, что сроки перезапуска Ларгуса все же сдвинутся.

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Сообщается, что производство подрамника двигателя и подрамника заднего моста для этой модели не возобновится по меньшей мере до сентября 2023 года.

Источник: Avtograd news.

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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