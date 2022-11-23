Шок-контент: 8-летний ребенок за рулем «маршрутки» проехал по улицам Анапы

Видео выложил в Сеть очевидец, который пытался остановить юного водителя.

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Хаотичная езда пассажирского автобуса Форд по дороге Анапы привлекла внимание велосипедиста. По ходу движения автобус «зацепил» два припаркованных автомобиля.

На призывы следовавшего за ним велосипедиста нажать на тормоз и остановиться водитель никак не реагировал и остановился, только оказавшись в своеобразном тупике в одном из дворов.

Самое удивительное очевидец увидел после того, как дверь автобуса открылась. За рулем находился ребенок — на вид лет 7–8.

Как он оказался в машине, завел ее и сумел проехать такое расстояние, теперь выясняют правоохранительные органы.

Правильное поведение на дороге не приходит само — ему надо учиться.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Источник: Первый канал