Эти детали автомобиля чаще всего становятся добычей воров

Попытки «раздеть» припаркованные машины в этом году по-прежнему нередки, отмечают страховщики.

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Больше всего злоумышленников привлекают передние фары автомобилей — именно на них приходится 5,6% страховых случаев, относящихся к кражам деталей машин.

Передние фары чаще всего вынимают у автомобилей марок Porsche (частота краж — 8,6%), Honda (7,9%), BMW (7,8%) и Audi (7,5%), посчитали в страховой компании «Согласие».

«У моделей Porsche, например, система сборки такова, что вытащить фары не составляет особого труда. Это дорогостоящие запчасти, поэтому неудивительно, что они популярны у злоумышленников», — рассказал представитель СК Александр Коротин.

Задние фонари интересуют воров в два раза меньше, чем передние.

Еще реже преступники воруют боковые зеркала (2,2%) и колесные диски (1,8%).

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: пресс-служба СК «Согласие»

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