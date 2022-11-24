Новые Логаны и Сандеро зависли на складах, но дилеры придумали, как их продать

Они просят Минпромторг включить их в госпрограмму льготного автокредитования.

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Автодилеры России обратились в Минпромторг с просьбой включить автомобили французского бренда Renault в программу господдержки спроса.

Об этом сообщил источник в отрасли:

«С предложением включить автомобили Renault в программу льготного автокредитования обращались в Минпромторг уже давно. Да и на прошедшем форуме РОАД дилеры обращались с таким предложением к представителю министерства. Пока ответа нет».

При этом отмечается, что на складах всех дилерских центров в России осталось не более пяти тысяч автомобилей этой марки. Но из-за того что закуплены они были еще в мае по крайне дорогому тарифу, спрос на них небольшой.

А участие в госпрограмме льготного автокредитования могло бы помочь в их реализации по сниженным для покупателя ценам.

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Источник: РИА Новости

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