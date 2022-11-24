Для шумных водителей определили наказание: штраф немаленький

Максимальное наказание для водителей, сотрясающих ночную тишину ревом моторов, определили в размере 30 тысяч рублей.
Как объяснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, московский закон был принят в первом чтении, но для его окончательного принятия необходимо внесение поправок в федеральный КоАП.
После этого документ может быть вынесен на рассмотрение в Госдуму РФ, и тогда уже все субъекты Федерации смогут устанавливать административную ответственность в виде штрафов за нарушение тишины транспортными средствами.
Нарушителей покоя предлагается «ловить» с помощью «шумомеров» — специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума.
В потоке транспорта, с использованием направленных микрофонов, они смогут выявлять транспортные средства, являющиеся источником шума, а затем идентифицировать водителя и привлекать к ответственности.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ТАСС
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