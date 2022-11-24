Для шумных водителей определили наказание: штраф немаленький

В Мосгордуме установили ответственность за нарушение тишины в ночное время.

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Максимальное наказание для водителей, сотрясающих ночную тишину ревом моторов, определили в размере 30 тысяч рублей.

Как объяснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, московский закон был принят в первом чтении, но для его окончательного принятия необходимо внесение поправок в федеральный КоАП.

После этого документ может быть вынесен на рассмотрение в Госдуму РФ, и тогда уже все субъекты Федерации смогут устанавливать административную ответственность в виде штрафов за нарушение тишины транспортными средствами.

Нарушителей покоя предлагается «ловить» с помощью «шумомеров» — специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума.

В потоке транспорта, с использованием направленных микрофонов, они смогут выявлять транспортные средства, являющиеся источником шума, а затем идентифицировать водителя и привлекать к ответственности.

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Источник: ТАСС

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