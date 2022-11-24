Новые штрафы с камер 2023: для тех, кто шумит, лавирует и перебегает

Какие нарушения отлавливают современные камеры фотовидеофиксации и каким образом они это делают, мы рассказали в этой публикации.
Все основные виды нарушений камерами уже контролируются: превышение скорости, неправильное расположение на проезжей части и маневрирование, проезд на красный и в запретные зоны (для грузовиков), несоблюдение требований знаков.
Расширять функционал есть куда — хотя в плане улучшения ситуации на дорогах (и денежных поступлений) это, скорее всего, мало что даст. Но предложения такие есть, и мы собрали их воедино.
1. Лавирующие между рядами мотоциклисты без шлемов
Так, грозятся вычислять мотоциклистов, ездящих без шлемов и двигающихся между машинами.
Первых единицы: стоит ли напрягать программистов? Не говоря уже о том, что шлемы и прически бывают всякие, и посыплются ошибки. Для вторых нужно вешать камеры строго над «междурядьем», иначе у них не будет обзора.
Из той же серии идея контролировать незаконные «мигалки» и плафоны такси. Обучение камер — дело муторное, а пользы на полкопейки.
2. Незаконный тюнинг
В теории можно обучить камеры выявлять машины с незарегистрированным переоборудованием. Например, показав им фото шноркелей и кенгурятников.
Но таких нарушителей осталось мало, а нестандартные лампочки и бамперы с учетом многообразия машин в потоке вычислить камерами нереально. И в этом случае искусственному интеллекту будут нужны четкие метки в регистрационных данных, а не нынешние общие фразы в разделе особых отметок.
3. Нарушения при перевозке грузов и буксировке
Мелькала идея отлавливать с помощью камер нарушения правил перевозки грузов и буксировки.
Если отбросить тот же вопрос о количестве таких нарушителей, то странностей меньше не становится. Что будут измерять с помощью камер — натяжку и длину троса или надежность фиксации груза в кузове?
4. Нарушения при перевозке детей
Вот с правильной перевозкой детей — действительно беда. Но на заднее сиденье ни одна дорожная камера не заглянет. А спереди с нарушениями возят ребенка единицы совсем не думающих родителей.
5. Превышение уровня шума
Хотят штрафовать за громкий выхлоп.
Акустические датчики есть. Но как привязать звук к конкретной машине или мотоциклу? И как доказать, что весь шумовой фон шел именно от нее, а не от ремонта дороги чуть поодаль?
Впрочем, для доказательств у пропихивающих эти идеи всегда есть формулировка «нет оснований не доверять поверенному оборудованию».
6. Пешеходов тоже будут штрафовать
«Безлошадным» гражданам тоже пора привыкать к соблюдению ПДД.
В порядке эксперимента минувшим летом в Подмосковье поставили камеру с распознаванием лиц на одном из переходов через железную дорогу.
Отличная идея! Игра в одни ворота, когда платит всегда водитель, изрядно надоела.
- Безопасность зависит не только от качества покрытия и дорожной инфраструктуры, но и от того, как мы ведем себя на дороге.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
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Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»