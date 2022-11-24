Нам рассказали, какие автомобили стали угонять чаще — журнал За рулем

Нам рассказали, какие автомобили стали угонять чаще

В частности, с начала года резко вырос интерес к автомобилям бизнес-класса.

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С начала 2022 года интерес злоумышленников к автомобилям BMW, Land Rover и Genesis увеличился в два раза. А число обращений об угоне автомобилей Mercedes-Benz возросло на треть, отмечают аналитики Группы «Ренессанс страхование», изучившие данные о количестве обращений по угонам.

Самыми популярными у автоугонщиков остаются автомобили массового сегмента. Первые места занимают южнокорейские Hyundai и Kia. Если оценивать частоту угонов по моделям, то лидируют автомобили Hyundai Sonata и Santa Fe. По итогам первых трех кварталов 2022 года частота угонов этих моделей составила 3,1 на каждую тысячу застрахованных машин.

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На третьем месте Mercedes-Benz GLE — 2 на тысячу застрахованных. В пятерку моделей с растущим интересом среди угонщиков вошли также корейские SUV Kia Sorento (1,7 на 1000) и Hyundai Tucson (1,5 на 1000).

Ради запчастей

Сейчас самыми проблемными брендами с точки зрения дефицита запчастей остаются:

  • BMW
  • Mercedes-Benz
  • Jaguar
  • Land Rover, Volvo, Lexus
  • General Motors
  • Porsche.

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Аналитики компании считают, что всплеск угонов автомобилей представительского класса могло спровоцировать открытие границ в СНГ с целью перегона машины в другие страны содружества. Причина все та же — похищение для дальнейшей перепродажи б/у запчастей.

Фото: Unsplash

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