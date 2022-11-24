Нам рассказали, какие автомобили стали угонять чаще

В частности, с начала года резко вырос интерес к автомобилям бизнес-класса.

Материалы по теме Угнали автомобиль? Эти 5 проблем возникнут у владельца непременно

С начала 2022 года интерес злоумышленников к автомобилям BMW, Land Rover и Genesis увеличился в два раза. А число обращений об угоне автомобилей Mercedes-Benz возросло на треть, отмечают аналитики Группы «Ренессанс страхование», изучившие данные о количестве обращений по угонам.

Самыми популярными у автоугонщиков остаются автомобили массового сегмента. Первые места занимают южнокорейские Hyundai и Kia. Если оценивать частоту угонов по моделям, то лидируют автомобили Hyundai Sonata и Santa Fe. По итогам первых трех кварталов 2022 года частота угонов этих моделей составила 3,1 на каждую тысячу застрахованных машин.

На третьем месте Mercedes-Benz GLE — 2 на тысячу застрахованных. В пятерку моделей с растущим интересом среди угонщиков вошли также корейские SUV Kia Sorento (1,7 на 1000) и Hyundai Tucson (1,5 на 1000).

Ради запчастей

Сейчас самыми проблемными брендами с точки зрения дефицита запчастей остаются:

BMW

Mercedes-Benz

Jaguar

Land Rover, Volvo, Lexus

General Motors

Porsche.

Материалы по теме К этим автомобилям особенно «неравнодушны» угонщики

Аналитики компании считают, что всплеск угонов автомобилей представительского класса могло спровоцировать открытие границ в СНГ с целью перегона машины в другие страны содружества. Причина все та же — похищение для дальнейшей перепродажи б/у запчастей.

Этот автомобилист украл машину, которую продал накануне.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Unsplash