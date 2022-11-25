Сколько стоит создать новый российский автомобиль? Цифра удивит

Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года.

«За рулем» подробно рассказывал об этом документе в августе. Важная цифра, которой в стратегии обозначена одна из главных целей: 0,5–0,6 трлн рублей необходимо для обеспечения конкурентоспособности России в мировом автопроме в 2023–2035 годах. На что же пойдут такие деньги?

Приоритетные направления такие: разработка собственных ДВС и АКП, а также систем ABS и ESP, подушек и ремней безопасности. Планируется локализовать кузова, ключевые элементы подвески, топливную аппаратуру, электродвигатели и их электронику, микрочипы.

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По стратегии, конкурентоспособность России в мировом автопроме будет обеспечена, в том числе за счет создания производств инновационного транспорта. А именно — электрических и гибридных автомобилей, включая автомобили на топливных элементах, а также автономного транспорта.

А пока мы узнали, что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег?

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Источник: ТАСС.

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