В России разрабатывают 600-сильный внедорожник с простой конструкцией

V8, понижающий ряд, все блокировки, дорожный просвет в 330 мм... Это может быть интересно!

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Базирующееся в Тольятти тюнинг-ателье F-design опубликовало рендеры оригинального автомобиля. Несколько лет у этой компании уже была попытка выпустить нечто подобное, но тогда наработки легли на полку. Возможно, теперь с них стряхнут пыль. Компания сообщает, что новая разработка — это багги, создаваемое совместно Тольяттинским госуниверситетом. В изображениях фигурирует название: Kortrans Project.

Внешний вид автомобиля уже запатентован, но многие параметры по понятным причинам держатся в секрете. Однако известно, что габариты машины составят 4100 х 1980 х 1730 мм. Колесная база — 2900 мм, клиренс — 330 мм.

В простом варианте автомобиль планируют комплектовать мотором 2,7 литра мощностью 150–180 л.с, а в топ-версии — будет 4,4-литровый V8 с отдачей 598 л.с. Трансмиссия: 5-ступенчатая механика или же автомат, понижающий ряд, межосевая и две межколесных блокировки.

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Авторы проекта оговариваются, что это — лишь некоторые из версий автомобиля. Фактические создается модульная платформа для целого семейства, узлы и агрегаты могут быть разными.

Машину можно будет использовать для экспедиций, прогулок, армейских задач, а также в сельском хозяйстве. Сейчас разработчик ведет поиск инвесторов и партнеров.

А это родстер или пикап? Все вместе! Взгляните на великолепный хот-род Ford.

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Источник: Telegram / F-Design