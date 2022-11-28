Эксперты посоветовали россиянам не тянуть с автокредитом

Если есть планы приобрести автомобиль и для этого нужен кредит, то сделать это лучше в декабре, не откладывая покупку на следующий год. Эксперты объясняют, что пока действует программа господдержки на приобретение авто и не выросли цены на машины в связи со сменой модельного года, есть шанс выгодного приобретения автомобиля.
К тому же в следующем году цены и процентные ставки по кредитам могут измениться.
«Сегодня многие банки предлагают программу льготного автокредитования, однако лимит сокращается, что ограничивает выбор кредита», — рассказал управляющий директор «Совкомбанка» Артем Языков.
Он также предупредил, что под конец действия госпрограмм, обычно, наблюдается ажиотаж, в ходе которого спрос на авто возрастет, и нужную модель или комплектацию авто найти будет труднее.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Российская газета
Фото: АГН «Москва»