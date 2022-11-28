Эксперты посоветовали россиянам не тянуть с автокредитом

До конца этого года еще есть шанс купить машину выгодно.

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Если есть планы приобрести автомобиль и для этого нужен кредит, то сделать это лучше в декабре, не откладывая покупку на следующий год. Эксперты объясняют, что пока действует программа господдержки на приобретение авто и не выросли цены на машины в связи со сменой модельного года, есть шанс выгодного приобретения автомобиля.

К тому же в следующем году цены и процентные ставки по кредитам могут измениться.

«Сегодня многие банки предлагают программу льготного автокредитования, однако лимит сокращается, что ограничивает выбор кредита», — рассказал управляющий директор «Совкомбанка» Артем Языков.

Он также предупредил, что под конец действия госпрограмм, обычно, наблюдается ажиотаж, в ходе которого спрос на авто возрастет, и нужную модель или комплектацию авто найти будет труднее.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»