Озвучено, когда «Москвич» полностью локализует производство — журнал За рулем

Озвучено, когда «Москвич» полностью локализует производство

Перед автозаводом поставлена задача выпускать машины полностью из российских компонентов на собственной уникальной платформе.

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Уже в конце 2023 года «Москвич» планирует выйти на объем локализации, который был у концерна «Рено», когда он владел российским автозаводом. На производство автомобилей полностью из российских компонентов предполагается перейти к 2025 году.

«Сейчас мы собираем автомобили из крупных узлов, а уже в конце следующего года часть кузовных деталей будет произведена в Москве, на машины начнут ставить резину российского производства», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Он добавил, что над полной локализацией автозавод работает вместе с КамАЗом.

Согласно плану, в 2023 году столичный завод произведет 50 000 новых автомобилей, из них 10 000 будут электрокарами. В 2024 году — 100 000, из них 20 000 с электродвигателем. Первые 200 московских электромобилей сойдут с конвейера «Москвича» в декабре 2022 года.

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Источник: АиФ

Фото: «За рулем»

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