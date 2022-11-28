Озвучено, когда «Москвич» полностью локализует производство

Уже в конце 2023 года «Москвич» планирует выйти на объем локализации, который был у концерна «Рено», когда он владел российским автозаводом. На производство автомобилей полностью из российских компонентов предполагается перейти к 2025 году.
«Сейчас мы собираем автомобили из крупных узлов, а уже в конце следующего года часть кузовных деталей будет произведена в Москве, на машины начнут ставить резину российского производства», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что над полной локализацией автозавод работает вместе с КамАЗом.
Согласно плану, в 2023 году столичный завод произведет 50 000 новых автомобилей, из них 10 000 будут электрокарами. В 2024 году — 100 000, из них 20 000 с электродвигателем. Первые 200 московских электромобилей сойдут с конвейера «Москвича» в декабре 2022 года.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: АиФ
Фото: «За рулем»