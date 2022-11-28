Как учат стрелять из танковых орудий

Мобилизованные военнослужащие ВВО приступили к занятиям по огневой подготовке. Обучение танковых экипажей ведется на полигоне «Сергеевский» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).
Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, отрабатывают ведение огня как с места, из стоящего танка, так и в движении.
Интересной особенностью стрельб являются мишени — они в точности имитируют живую силу и технику условного противника, с которым военнослужащим скоро придется сразиться. Другими словами, с учетом специфики проведения специальной военной операции.
Кроме стрельб из основного калибра отрабатывается ведение огня и из дополнительного вооружения. В частности, из танковых пулеметов.
Кроме того, занятия состоят и из ряда других упражнений, пишет Минобороны России. Это, например, оперативная загрузка боекомплекта, прицеливание и корректировка огня.
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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС