Волжский автогигант в течение нескольких месяцев решает проблему «некомплекта» с переменным успехом.

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К данному моменту наметились позитивные сдвиги — источник сообщает, что заканчивается работа по дооснащению ранее собранных внедорожников Niva. На очереди машины семейства Гранта, на которых не хватает электроусилителя. После досборки все машины направят в продажу.

Тем не менее, по некоторым оценкам, количество некомплектных автомобилей, скопившихся на территории АВТОВАЗа в Тольятти, составляет около 5,5 тысяч. Участники рынка обвиняют поставщиков АВТОВАЗа — в частности, АО «Автоэлектроника», ООО «Аутолив» и ООО «Димитровградский завод стеклоподъемников». Тем временем, из-за перегруженности логистических цепочек страдают и поставки компонентов из Китая.

Сообщается, что в некондиции АВТОВАЗа «заморожена» сумма около 5 млрд рублей, которые завод выручил бы в случае продажи машин.

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Источник: Avtograd news, oboz.info

Фото: vk.com/rabavtovaza