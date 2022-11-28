К данному моменту наметились позитивные сдвиги — источник сообщает, что заканчивается работа по дооснащению ранее собранных внедорожников Niva. На очереди машины семейства Гранта, на которых не хватает электроусилителя. После досборки все машины направят в продажу.
Тем не менее, по некоторым оценкам, количество некомплектных автомобилей, скопившихся на территории АВТОВАЗа в Тольятти, составляет около 5,5 тысяч. Участники рынка обвиняют поставщиков АВТОВАЗа — в частности, АО «Автоэлектроника», ООО «Аутолив» и ООО «Димитровградский завод стеклоподъемников». Тем временем, из-за перегруженности логистических цепочек страдают и поставки компонентов из Китая.
Сообщается, что в некондиции АВТОВАЗа «заморожена» сумма около 5 млрд рублей, которые завод выручил бы в случае продажи машин.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Avtograd news, oboz.info
Фото: vk.com/rabavtovaza