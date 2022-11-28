Иран готов привезти в Россию автомобили на 300 млн долларов

Названо условие, при котором иранский автопром будет интересен российскому рынку.

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Иран и Россия подписали меморандум об экспорте автомобилей иранских производителей. Как сообщил глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш, Россия является хорошим рынком для экспорта иранских автомобилей, но необходимо улучшать качество производимой продукции.

«Продажи автомобилей в разные страны показывают, что автомобили отечественного производства имеют хорошее качество, но для развития экспорта необходимо приложить усилия для повышения качества производимых автомобилей, поэтому модернизация производства будет продолжена», — отметил он.

В Иране производством автомобилей занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). Среди известных моделей этой марки — седан Samand, построенный на базе Peugeot 405.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: FarsNews

Фото: president.ir