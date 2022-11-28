Объявлен старт продаж нового кроссовера Skywell

Привод — только передний, однако мощность составляет 204 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,9 секунды.

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Китайский бренд Skywell, принадлежащий производителю бытовой техники Skyworth, привез в Россию свою первую модель — это электрический кроссовер ET5. У нас будет четыре цвета кузова (белый,синий, серый и черный) два варианта салона (черный и серый) и двух комплектациях — Comfort и Luxury.

Машина чуть крупнее Toyota RAV 4 — габаритная длина составляет 4698 мм против 4600 мм у «японца», а вот база длиннее значительно: 2800 мм против 2690 мм. В движение Skywell ET5 приводит электромотор мощностью 204 л.с., расположенный на передней оси. Разгон до сотни — за 7,9 секунды. Запас хода на одной зарядке — более 400 км по европейскому циклу WLTP.

В качестве «фишек» салона называются 12,8-дюймовый сенсорный экран, полный электропакет, системы обогрева и вентиляции передних сидений, запатентованное сиденье для здорового отдыха и самая большая площадь панорамного остекления в классе — 0,83 км. м. Российские цены на Skywell ET5 начинаются от 4 480 000 рублей.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Skywell



