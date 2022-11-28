Специальный режим водительского кресла, продвинутые электронные ассистенты, большие экраны приборов и мультимедиа…

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В России стартовали продажи электрических кроссоверов новой китайской марки Skywell. Модель ET5 с 204-сильным электромотором на передней оси и запасом хода в 400 км попадет к нам в двух комплектациях — Comfort и Luxury.

В версии Comfort у модели черный интерьер, панорамная крыша, 6 подушек безопасности, кресло водителя с памятью, обогрев и вентиляция передних сидений, климат-контроль, цифровые приборы диагональю 12,3 дюйма и мультимедиа на 12,8 дюйма, аудиосистема с 6 динамиками, автоматический парковщик, камера заднего вида с динамической разметкой, датчики дождя и света, электропривод двери багажника с бесконтактным доступом, парктроники, светодиодные фары, колесные диски 19”. Цена — 4 480 000 рублей.

В комплектации Luxury интерьер будет серым, круиз-контроль — адаптивным, а фары — лазерными, добавятся тонированные задние стекла, система очистки воздуха, беспроводная зарядка телефона, амбиентная подсветка салона, 4 USB и розетка 220В, удержание авто в полосе, контроль дорожных знаков, а также пакет режимов работы — «Пикник», «Вечеринка» и «Релакс». Цена — 4 980 000 рублей.

Кстати, на такой машине мы уже поездили, и кое-что показалось нам весьма интересным.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Skywell