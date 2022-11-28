Певец Буйнов после ДТП ищет запчасти на свою Волгу 1957 года выпуска

Александр Буйнов посетовал, что после аварии никак не может найти оригинальные дверь и крыло для своей Волги 1957 года выпуска. Те, что есть в продаже, не подходят, уточнил певец.
В связи с этим в эфире телевизионного шоу он обратился к россиянам в надежде, что, может быть, у кого-то найдутся запчасти к этому ретроавтомобилю?
Буйнов рассказал, как произошло ДТП в Москве.
«Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу в подъем. Вижу, что человек сдает задом, я ему сигналю, и он увидел, затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза», — рассказал Буйнов.
Сам певец в аварии не пострадал.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: НТВ
Фото: vk.com/alexanderbuinov